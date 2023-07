Foca com anel de plástico no pescoço é salva no Reino Unido

Uma foca cinzenta em perigo de vida foi salva na região da Cornualha, a região mais a sudoeste da Inglaterra, depois de uma missão que durou vários dias e que culminou com o resgate em segurança do animal.

A foca foi vista no porto de St. Ives durante a semana passada e, depois de uma tentativa falhada para resgatar o animal, um grande grupo de ativistas ambientais conseguiram prendê-la numa jaula e cortar o plástico que pressionava contra o seu pescoço.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, os especialistas do British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) criaram uma barreira com placas de cartão e obrigaram a foca a entrar na jaula. A organização explicou que o anel estava "muito preso" e fazendo estragos no pescoço.

Dan Jarvis, do BDMLR, disse à BBC que o anel estaria na foca há apenas "alguns dias", mas estava tão preso que foi necessário usar ferramentas fortes.

"Estávamos todos receosos à espera do momento certo, pois era crítico que não a afugentássemos ao avançar muito cedo, e se a perdêssemos pelo porto dentro talvez não tivéssemos outra oportunidade de tentar isto", explicou Jarvis.

Jarvis acrescentou que o animal acabou por ficar relaxado e dar tempo suficiente às autoridades para bloquear a entrada do túnel do porto, que se revelou difícil dada a "forte corrente".

A foca estava catalogada por uma organização de proteção marinha desde 2003, tendo-lhe sido dado o nome de Wings ('Asas', em inglês).

