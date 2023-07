Nove pessoas feridas em tiroteio em Cleveland. Suspeito está em fuga

Pelo menos nove pessoas ficaram feridas, este domingo, após um tiroteio em massa em Cleveland, no estado norte-americano do Ohio. O incidente ocorreu por volta das 2h30 locais.

"As primeiras informações dão conta de que o suspeito alvejou um grupo de pessoas e depois fugiu do local", afirmou a porta-voz do Departamento Policial de Cleveland, citada pela imprensa norte-americana.

Segundo a mesma responsável, não há vítimas mortais.

As autoridades estavam próximas do local quando receberam o aviso de que algumas pessoas tinham sido alvejadas, tendo chegado "rapidamente ao local em questão, assim como prestado auxílio médico.

"Os investigadores estão agora analisando as provas e imagens de vídeo, assim como questionando as vítimas no Centro Médico MetroHealth", afirmou a porta-voz

Desde o início do ano que houve 365 tiroteios em massa, de acordo com o Arquivo de Violência Armada, que considera que um tiroteio em massa é a situação em que pelo menos quatro pessoas são alvejadas - excluindo o atirador.

