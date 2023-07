Homem se recusa a levantar em voo e passageiros brigam por assento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma briga entre passageiros atrasou em duas horas um voo da Ryanair em Malta. Um vídeo mostra o momento em que dois homens brigam antes da decolagem. O voo iria de Malta para Londres em 3 de julho.

Outros passageiros tentam separar a briga. Um deles grita: "Nunca vamos chegar em casa".

A briga começou depois que o homem, que tinha assento no corredor, se recusou a dar passagem ao que sentaria na janela. A informação é do site The Mirror.

O homem mais alto, à direita, com boné, é britânico e tinha o assento no corredor. Ele não deixava o americano passar para chegar ao assento dele, na janela, e, em seguida, algumas palavras e xingamentos foram trocados antes que uma briga acontecesse, disse o passageiro Neil Modwhadia ao The Mirror.

A companhia aérea Ryanair confirmou o caso. "A tripulação de cabine difundiu a situação antes que a aeronave partisse com segurança para Stansted após um pequeno atraso".