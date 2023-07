Turista morre ao cair de altura de quase 50 m durante caminhada na França

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista britânico morreu após cair de uma altura de quase 50 metros durante uma caminhada nas proximidades do Mont Blanc, nos Alpes Franceses. A identidade da vítima não foi revelada.

O homem, cuja identidade não foi revelada, caiu enquanto caminhava em uma trilha de alta dificuldade, perto da geleira Bionnassay, em Chamonix, segundo apurou a SkyNews TV. Essa é a menor geleira do lado francês do maciço do Mont Blanc, em um local conhecido como Nid d'Aigle (Ninho da Águia).

Segundo as autoridades francesas, ele morreu no local. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido informou que está dando suporte à família da vítima.

MORTES NA REGIÃO DO MONT BLANC

A região do Mont Blanc atrai milhares de turistas todos os anos devido à beleza natural e aos desafios de escalada da encosta. Porém, a área é conhecida por seu clima imprevisível, sujeito a mudanças rápidas.

As autoridades locais têm alertado sobre os desafios de segurança e ambientais decorrentes da popularidade da região.

Em abril, seis pessoas morreram em uma avalanche na geleira Armancette, a sudoeste do Mont Blanc. O grupo esquiava fora da pista oficial, perto da estação de esqui de Les Contamines-Montjoie, quando a avalanche ocorreu.

Em janeiro, uma mulher britânica de 45 anos morreu após ser pega de surpresa por uma avalanche no glaciar Argentière, também no Mont Blanc.