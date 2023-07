Professor aluga Airbnb e descobre que o quarto é um banheiro com cama

As férias de um professor americano no Reino Unido se tornaram incomuns assim que ele chegou à sua acomodação alugada na plataforma Airbnb, quando descobriu que seu quarto era, na verdade, um banheiro... com uma cama dentro.

David Holtz compartilhou sua experiência nas redes sociais e se tornou viral, com mais de 12 milhões de visualizações em sua postagem.

"Aquela sensação quando você chega ao seu Airbnb e percebe que todo o espaço é apenas um banheiro - mais ou menos espaçoso - no qual o proprietário colocou uma cama", escreveu o homem na legenda da imagem, conforme relatado pelo jornal Excelsior.

Holtz decidiu fazer a reserva para passar alguns dias em Londres, mas percebeu que algo estava errado ao ver que o anúncio não tinha avaliações de outros hóspedes.

O homem acabou reclamando com o Airbnb, que respondeu que irá lidar com o problema, mas até agora sem resolução.

Esse incidente incomum não passou despercebido nas redes sociais. Centenas de internautas reagiram com humor à situação, e Holtz, em resposta aos comentários, revelou que não teve escolha senão dormir lá por duas noites, conforme reservado.

