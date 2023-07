Guatemala suspende partido de candidato de oposição à Presidência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O partido Semilla, do candidato à Presidência da Guatemala Bernardo Arevalo, foi suspenso, segundo o Ministério Público afirmou nesta quarta-feira (12) -decisão que concretiza os temores de parte da população e dos observadores internacionais, que veem a democracia no país centro-americano colapsar.

O procurador Rafael Curruchiche disse que as investigações apontaram irregularidades no registro de mais de 5.000 militantes do partido. Ele integra a lista Engel, como é conhecida o documento do Departamento de Estado dos Estados Unidos que reúne figuras que se envolveram em casos de corrupção dos países da região.

No dia 25 de junho, os guatemaltecos foram às urnas e escolheram Arevalo, filho do ex-presidente Juan José Arévalo e Sandra Torres, ex-primeira-dama, para o segundo turno, em agosto. O tribunal eleitoral ainda não confirmou os resultados finais após uma revisão dos votos, motivada por contestações de partidos políticos que alegam irregularidades.