Esqueleto em forma de sereia surpreende banhistas em praia da Austrália

Um esqueleto em forma de sereia apareceu na feixa de areia de uma praia da cidade costeira de Keppel Sands, em Queensland, Austrália, no início do mês de julho, surpreendendo os banhistas que por lá passavam.

As imagens do achado, que conta com cerca de 1,8 metros, foram compartilhadas nas redes sociais pela 'CoastFish TV' e geraram muita polêmica.

Contudo, apesar de os restos mortais darem azo à imaginação, já vários biólogos marinhos garantiram nas redes sociais que se trata de um sirênio, uma espécie de mamífero aquático, com os membros anteriores em forma de barbatanas, sem membros posteriores, e com uma barbatana caudal horizontal, também conhecido por peixe-boi e dugongo, principalmente, no Brasil.

Exemplo de um sirênio© Shutterstock

De acordo com os meios de comunicação australianos, os sirênios são uma espécie considerada vulnerável à extinção, pela União Internacional para a Conservação da Natureza.