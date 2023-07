Mulher que muda de sotaque sem querer faz apelo para encontrar médico

Uma mulher de nacionalidade inglesa está buscando ajuda após desenvolver subitamente um sotaque galês, apesar de nunca ter estado no país.

Essa não é a primeira vez que Zoe Coles, que mora em Lincolnshire, no Reino Unido, passa por essa situação. Antes de adquirir o sotaque galês, o que ocorreu há seis semanas, ela tinha um sotaque alemão.

Zoe sofre de uma condição neurológica rara e, embora esteja ciente disso, ela quer encontrar um neurologista que possa ajudá-la a resolver seu problema, pois se sente estranha e excluída em meio aos outros. Além disso, ela afirma que a doença causa fortes dores de cabeça.

A britânica foi diagnosticada com um distúrbio neurológico funcional (FND) - uma condição que afeta o controle motor e a fala - no ano passado. Segundo o Daily Mail, estudos relacionam esse distúrbio à Síndrome do Sotaque Estrangeiro, uma condição rara que altera a maneira como as pessoas falam.

Zoe Coles fez um apelo nas redes sociais em busca de um neurologista que possa ajudá-la. Esse pedido de ajuda surge após ela não conseguir ser encaminhada para um especialista no St George's University Hospitals, do Serviço Nacional de Saúde britânico.

