Criança de 12 anos morre alvejada em Boston; suspeito tem 22 anos

Um jovem, de 22 anos, foi detido depois de uma criança, de 12 anos, morrer por ferimentos de bala, em Boston, no estado norte-americano de Massachusetts.

De acordo com o Departamento de Polícia de Boston, o detido foi acusado de posse ilegal de arma de fogo e munições e armazenamento indevido de arma – porque, explicam as publicações norte-americanas, alguém com menos de 18 anos tinha acesso a esta.

A situação aconteceu na quinta-feira, quando os agentes foram chamados ao local e encontraram a criança com ferimentos de bala. A criança foi transportada para o hospital, onde, mais tarde, acabou por morrer.

As autoridades estão ainda investigando as circunstâncias do crime.

O responsável da polícia apelou a que estava a ser feito de tudo para combater a violência armada, mas apelou a que as armas fossem deixadas em casa. “Mortes de jovens como este são simplesmente desnecessárias”, referiu.

