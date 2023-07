Imagens aéreas mostram incêndio florestal nas Canárias

As autoridades espanholas obrigaram, este sábado, cerca de 500 pessoas a abandonar as suas casas, preventivamente, para evitar um incêndio florestal que deflagrou em La Palma, nas Canárias.

As primeiras imagens aéreas mostram a devastação e, segundo as autoridades nas Canárias, os meios aéreos que trabalham na extinção do incêndio sendo que este sábado realizaram 241 descargas que perfazem um total de 352.200 litros de água.

O fogo se iniciou no lado ocidental da ilha, num terreno arborizado e montanhoso onde existem algumas casas - numa época em que o sul da Europa está sendo atingido por uma forte onda de calor.

Veja na galeria as imagens aéreas.

Leia Também: Vários cães permanecem em canis após ataque fatal à cuidadora