Noivo é agredido durante casamento após 'careca' ser descoberta

Um homem foi agredido pelos familiares da noiva durante a cerimônia de casamento, em Gaya, na Índia, depois de descobrirem que ele era careca.

Segundo o India Today, o indiano, que usava uma peruca para enganar a futura esposa, foi denunciado pela família da ex-mulher, de quem acabara de se separar e ainda nem estava divorciado.

Perante esta suspeita, no dia do casamento, os futuros parentes decidiram, literalmente, desmascarar-lhe 'a careca'. Pediram que tirasse a 'sehra' - um ornamento com flores habitualmente usado pelos noivos na Índia – e ele recusou fazê-lo.

Imediatamente, um dos familiares da noiva puxou o enfeite e a peruca veio juntamente. A partir daí, explodiu uma cena de violência.

O vídeo do momento já se tornou viral. Durante a gravação ouve-se o indiano, que em certo momento recupera a 'sehra' com a peruca, pedindo desculpas pelo segredo. Contudo, não escapou sem levar uns 'tapas'.

O que o India Today não esclarece é se o casamento foi ou não confirmado.

#Gaya, #Bihar

Groom was beaten by the bride's family as they came to know that he wears a wig.



Now such kind of information shouldn't be kept hidden from a partner and that's absolutely wrong.



BUT for that purpose, the groom can't be tortured or beaten by the bride's family. pic.twitter.com/KvB7F3g2gL