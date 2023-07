Professor doa rim a aluno com doença rara: "Ser humano maravilhoso"

Um professor de matemática de uma escola no estado de Ohio, nos Estados Unidos, irá doar um rim a um aluno de 15 anos que sofre de uma doença rara. A cirurgia está marcada para quarta-feira, dia 19 de julho.

De acordo com o Good Morning America, Roman McCormick nasceu com uma "condição genética rara que pode afetar o crescimento e desenvolvimento do pescoço, orelhas e rins", o que faz com que o adolescente se sinta extremamente cansado.

"Não consigo comer a maioria dos alimentos que as outras pessoas conseguem. Não consigo praticar exercícios físicos porque meus rins não permitem", revelou o jovem.

Em entrevista ao programa de televisão, a mãe de Roman disse que o filho já passou por várias cirurgias, incluindo no peito e nas orelhas.

Recentemente, a doença de Roman piorou, e os pais começaram imediatamente a procurar um doador antes que o adolescente precisasse fazer diálise.

Quando soube da doença do aluno em fevereiro, Eddie McCarthy se dirigiu ao centro de testes para verificar a compatibilidade e teve uma surpresa agradável.

"É extraordinário saber que posso ajudar", afirmou ao programa da ABC News, admitindo que, quando fez os primeiros testes, não imaginava que seria compatível.

Agradecido pela generosidade do professor, o pai de Roman, Dan McCormick, disse que Eddie é "um ser humano maravilhoso" que "devolveu o mundo" ao filho.

Leia Também: Agência espacial australiana encontra objeto cilíndrico misterioso em praia