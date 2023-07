Homem grava o próprio afogamento antes de desaparecer em lago no Alasca

Um homem norte-americano da cidade de Juneau, no Alasca, acabou inadvertidamente filmando seu próprio afogamento no lago Mendenhall, enquanto usava uma câmera GoPro presa em seu capacete.

Segundo a ABC News, o Departamento de Polícia de Juneau relatou que encontraram o capacete com a câmera ainda acoplada, em uma das margens do lago, após terem encontrado anteriormente o caiaque de Paul Rodriguez Jr., no dia 11 de julho, quando ele desapareceu.

As imagens capturadas pela câmera mostraram o momento em que o caiaque virou devido a uma forte correnteza e o homem caiu na água.

As equipes de resgate continuam na área, buscando encontrar o corpo de Paul.

O filho de Paul, Jaden Rodriguez, concedeu entrevistas à imprensa norte-americana, descrevendo o pai como um homem "gentil", que adorava atividades ao ar livre, como pescar, fazer stand-up paddle e snowboard.

Além disso, Paul era conhecido por ser um fotógrafo talentoso.

Leia Também: 'Não se discute com ameaças. A gente não vai ceder', diz Lula sobre acordo Mercosul