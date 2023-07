Queda de ramo mata mulher enquanto falava com irmã por FaceTime

Uma mulher de 22 anos morreu quando caminhava na floresta com dois amigos e, em simultâneo, mantinha uma conversa com a irmã, em videochamada, através do aplicativo FaceTime.

Na época, um ramo com mais de 5 metros de comprimento caiu sobre a mulher, Shannon, que sofreu ferimentos no peito, naquilo que o médico legista da região de Oxfordshire, Darren Salter, disse tratar-se de uma morte acidental e de um "incidente bizarro", conforme citado pelo The Mirror.

O incidente aconteceu em março deste ano, mas só agora foi publicado o relatório que revela os detalhes sobre o mesmo.

"Shannon não era apenas a minha irmã mais velha, mas também a minha melhor amiga. Por volta das 15h30, notei que uma carta tinha chegado em casa, e dizia que era particular e confidencial. Liguei-lhe às 15h41 e enquanto falava com ela foi atingida pelo ramo. Tudo aconteceu tão rápido. Tudo o que eu vi foi o celular dela rolando pela ladeira abaixo, estava tão, tão confusa", disse a irmã da vítima.

Nos momentos seguintes, um dos amigos de Shannon presentes no local, Harrison, recolheu o celular e desligou a chamada, dizendo que tinha de chamar uma ambulância. No entretanto, a irmã da vítima apressou-se a tentar localizar o telefone por GPS, acabando por se dirigir ela própria ao local.

Os serviços de emergência demoraram 40 minutos a chegar no local onde se deu o incidente, acabando por não poder fazer nada para salvar a vida de Shannon.

As autoridades concluíram que o ramo encontrava-se já em decomposição, pelo que teria caído naturalmente. A árvore foi, entretanto, cortada. "Não houve envolvimento de terceiros e não houve circunstâncias suspeitas. É muito, muito lamentável que Shannon estivesse lá quando isto aconteceu. A conclusão deve ser um acidente", disse Darren Salter.