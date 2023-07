Amesterdã fecha porto turístico para tentar controlar turismo de massas

O governo local de Amsterdã decidiu fechar um dos portos turísticos da cidade como medida para restringir o turismo de massa que chega à capital dos Países Baixos.

O partido de centro-direita Democrats 66, que governa a cidade em coalizão com os social-democratas PvdA e os ambientalistas GroenLinks, afirmou em comunicado que "navios de cruzeiro poluentes não estão de acordo com as ambições sustentáveis" da cidade, nem mesmo com os planos para construir uma nova ponte entre o distrito Sul e o distrito Norte da cidade.

Em março, Amsterdã lançou a campanha 'Stay Away', que tem como objetivo desencorajar turistas que pretendam viajar para a capital neerlandesa com o intuito de fazer turismo relacionado exclusivamente ao consumo de drogas e álcool.

O governo local também impôs recentemente regras mais rigorosas para o consumo de cannabis na cidade, famosa por suas 'coffee shops', especialmente nas ruas do 'Red Light District', conhecido por estar associado à prostituição.

A campanha, por meio de conteúdos audiovisuais, alerta os turistas sobre as possíveis consequências desse tipo de viagem mais relacionada aos 'excessos'. Entre as possíveis consequências estão multas, detenções, antecedentes criminais, hospitalização e problemas de saúde, conforme afirmado na campanha.

