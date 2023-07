Mulheres em fúria agridem tripulantes de avião. Voo precisou ser desviado

Duas mulheres norte-americanas protagonizaram na semana passada uma cena de agressão verbal e física a vários comissários de bordo e passageiros durante um voo da Frontier Airlines. A situação foi tão grave que o comandante teve que desviar o avião, que havia partido de Filadélfia com destino a Las Vegas, para Denver.

As imagens do momento, compartilhadas por diversos internautas nas redes sociais, mostram as mulheres em um verdadeiro estado de fúria, enquanto os tripulantes tentam acalmá-las.

Testemunhas relataram ao TMZ que tudo começou por causa de uma bebida derramada, e a situação se tornou ainda mais violenta após um dos passageiros pedir que as mulheres se calassem.

A Frontier Airlines confirmou o incidente à mídia norte-americana. As mulheres foram retiradas do avião em Denver pelas autoridades. Após a aterrissagem de emergência, o avião decolou para Las Vegas 67 minutos depois.

