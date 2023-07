Homem morre enquanto fazia caminhada sob 50 ºC no Vale da Morte, nos EUA

Um idoso norte-americano, apaixonado por caminhadas em ambientes hostis, morreu na última terça-feira enquanto andava pelo Vale da Morte, no estado norte-americano da Califórnia, conhecido por ser uma das zonas mais quentes do planeta

Segundo informou o Los Angeles Times, que poucas horas antes de morrer tinha entrevistado o homem, identificado como Steve Curry, as autoridades explicaram que a morte tinha sido causada pelo calor.

O homem, de 71 anos, teria colapsado à porta de um banheiro na região do parque do Vale da Morte. Um visitante ligou para os serviços de emergência e os guardas no local ainda fizeram manobras de reanimação, mas sem sucesso.

Curry foi entrevistado durante uma pausa da sua longa caminhada, que durava horas, aproveitando uma pequena sombra debaixo de uma placa de metal. Quando questionado sobre o porquê de se expor ao risco de calor extremo, Curry respondeu: "Porque não?".

Quando morreu, o centro de visitas onde foi encontrado registava mais de 49 graus Celsius.

A sua mulher não se mostrou desiludida com a escolha do marido. Citada pela Associated Press, Rima Evans Curry afirmou que "ele morreu cumprindo algo que sempre que quis fazer". "Ele queria ir ao Vale da Morte. Ele queria caminhar lá", reiterou.

Curry foi entrevistado pelo LA Times numa pequena sombra, horas antes de morrer© Francine Orr/Los Angeles Times via Getty Images

O Vale da Morte, e o parque natural onde se encontra ao longo da Califórnia e do Nevada, é considerado como um dos locais mais quentes do planeta, e a região com as maiores temperaturas alguma vez registadas - com a maior a ocorrer em julho de 1913, quando se apontaram 57 graus Celsius no mesmo lugar onde morreu Curry. A localização do vale, situado num deserto abaixo da linha do mar, cria condições propícias à ocorrência de calor extremo, registando-se regularmente mais de 50 graus Celsius.

Numa época em que o mundo regista temperaturas recorde, o Vale da Morte não é exceção e, no passado domingo, os termômetros atingiram os 53 graus Celsius.

Estas enormes temperaturas não têm impedido, no entanto, uma grande afluência turística, com vários visitantes posando para fotos junto ao termômetro afixado na entrada.

Steve Curry é o segundo caminhante a morrer no parque do Vale da Morte só este mês.

A Associated Press acrescenta que o homem, que se reformou há dez anos após uma carreira como eletricista, era um ávido montanhista, fazendo da atividade física uma forma de consciencialização sobre o impacto destes esportes em pessoas de idade mais avançada.

