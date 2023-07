Atleta morre ao tentar fazer agachamento com barra de 210 kg

Um fisiculturista morreu aos 33 anos ao tentar fazer um agachamento com uma barra de 210 kg, em Bali, na Indonésia.

Segundo 'New Asia' tudo aconteceu no dia 15 de julho. Justyn Vicky, que era também influencer e admirado pela comunidade de fisiculturismo de Bali, tentou levantar a barra com mais 200 kg quando esta caiu na sua nuca, empurrando a sua cabeça para a frente.

Justyn caiu imediatamente no chão, já inconsciente. O atleta ainda foi levado para um hospital local, mas morreu ao ser operado ao pescoço que, ao partir, comprimiu nervos vitais que ligam o coração aos pulmões.

O momento foi filmado e compartilhado nas redes sociais. O Notícias ao Minuto optou por não o reproduzir por poder ferir as suscetibilidades dos leitores mais sensíveis.