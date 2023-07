Ex-pastor acusado de morte de menina, há 50 anos; diário resolveu o caso

Um ex-pastor de 83 anos foi acusado do sequestro e assassinato de uma menina de oito anos no estado norte-americano da Pensilvânia. Os crimes aconteceram há quase 50 anos, mas o suspeito confessou agora sua autoria, de acordo com as autoridades locais.

O caso remonta a 15 de agosto de 1975, quando Gretchen Harrington foi vista pela última vez, dirigindo-se a um acampamento religioso. Seus restos mortais foram encontrados cerca de dois meses depois, e a autópsia revelou que ela sofreu "dois ou mais golpes contundentes na cabeça".

O suspeito, identificado como David Zandstra, foi detido em 17 de julho passado e acabou por confessar os crimes após ser confrontado com novas provas obtidas em janeiro, através de um diário escrito em 1975 por outra menina de 10 anos na época, segundo informações divulgadas pelas autoridades na segunda-feira.

A menina desapareceu quando se dirigia para o acampamento organizado por duas igrejas, nas quais os pastores eram o suspeito e seu pai. Após a preocupação do pai de Gretchen, foi o próprio Zandstra que alertou as autoridades sobre o desaparecimento da criança.

Naquela época, as autoridades perceberam imprecisões nas declarações do homem, que alegava não saber nada sobre o desaparecimento, mas não foram suficientes para acusá-lo. Até agora.

Em janeiro, a Polícia da Pensilvânia recebeu provas de uma testemunha confidencial, que tinha sido amiga de uma das filhas do suspeito na época do desaparecimento e que dormia algumas vezes em sua casa. Em 1975, a mulher escreveu que o pastor tocou nela na região da virilha e que, quando contou à filha, ela lhe disse que o pai "às vezes fazia isso".

Em outra nota, escrita em setembro de 1975, a testemunha escreveu: "Adivinha. Um homem tentou raptar a Holly duas vezes! É segredo, por isso não posso dizer a ninguém, mas acho que pode ter sido ele a raptar a Gretchen. Acho que foi o Sr. Z."

O homem foi detido no estado da Geórgia, onde confessou que se ofereceu para dar carona a Gretchen. Em seguida, levou-a para uma área com vegetação e a forçou a despir-se. Após a recusa, agrediu-a na cabeça, o que resultou em sua morte.

