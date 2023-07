Cachorro 'discute' com a dona até ela desistir após ser repreendido

Às vezes, os cachorros aprontam quando os donos os deixam sozinhos em casa. No entanto, quando são repreendidos, alguns tentam se esconder com vergonha, mas outros... tentam mostrar a sua perspectiva. Um cão chamado Blue resolveu 'discutir' com a sua dona para provar o seu ponto de vista.

Um vídeo da 'conversa' entre a dona e o animal foi compartilhado na plataforma Reddit, no domingo, e surpreendeu os internautas.

"A discussão não vai acabar até que eu grite até você desistir", diz a descrição do vídeo, que começa mostrando a bagunça criada por Blue. Em seguida, a dona pergunta quem foi o culpado.

No entanto, quando ela começa a falar, Blue começa a uivar alto sem parar por um segundo sequer. Isso continua por algum tempo até que a mulher aceita a derrota e fica em silêncio.

As reações dos usuários da plataforma foram diversas. "Ele me convenceu em AAAEEEGGGGHHHGAAAA", comentou um internauta, enquanto outro disse: "Claramente inocente. Está sendo incriminado".

"Suas habilidades de argumentação o ajudaram a vencer esse debate", compartilhou outro.

Veja o vídeo acima.

