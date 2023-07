Mulher nua dispara contra carros em ponte dos EUA

Uma mulher totalmente nua saiu de um carro numa ponte da Califórnia, nos EUA, e começou a disparar contra os veículos que por lá passavam.

Segundo a NBC, tudo aconteceu ao final da tarde de terça-feira, em hora de pico, na ponte que liga San Francisco a Oakland, a Bay Bridge.

O alerta foi dado às autoridades por um condutor a quem a mulher apontou a arma.

Antes, a suspeita já tinha saído do carro com uma faca. Posteriormente, voltou ao veículo, conduziu durante mais uns metros e voltou a parar. Aí, saiu com uma pistola e começou a disparar para o ar e para alguns carros.

De acordo com o responsável da polícia Andrew Barclay, a mulher teve um "surto psicótico". Depois de detida, foi internada num hospital psiquiátrico e submetida a testes de álcool e drogas.

Apesar disso, vai ter de enfrentar a Justiça. "Devido à gravidade do incidente, há acusações criminais que devem ser feitas. Para já, o hospital está fazendo o seu trabalho. Depois que ela receber o tratamento que precisa, após ter alta, poderá, eventualmente, ser presa", realçou Andrew, acrescentando que, "felizmente, ninguém ficou ferido".