Mulher morre presa entre portas do elevador durante apagão

Uma mulher morreu na quarta-feira (26) de manhã num elevador, na cidade italiana de Palermo, quando foi apanhada pelas portas do elevador durante um apagão e ficou presa durante várias horas.

Segundo órgãos locais italianos, citados pelo tabloide The Mirror, a mulher, identificada como Francesca Marchione, teria tentado fugir do elevador quando o edifício ficou às escuras, mas não conseguiu ultrapassar as duas portas. O elevador acabou por ficar entre dois andares e o espaço para sair era demasiado comprido, e Francesca, de 61 anos, não conseguiu sair.

Os primeiros relatórios providenciados pelas autoridades indicam que a mulher ainda tentou mexer-se para sair, mas ficou retida durante muitas horas, a ser esmagada pelas portas.

Moradores do prédio ligaram aos bombeiros por causa do apagão e estes, quando chegaram, encontraram o corpo de Marchione no elevador, retirando-o depois de reiniciarem o dispositivo.

"Depois de sermos alertados que o elevador não estava funcionando e que uma pessoa pudesse estar presa no interior, interviemos imediatamente. Infelizmente, quando chegamos lá, encontramos a senhora Marchione morta no interior", disse um porta-voz do serviço de bombeiros.

As autoridades estão agora tentando descobrir a causa do apagão, e as causas certas da morte da mulher estão sendo investigadas.

Segundo a imprensa, outro dos fatores que terá contribuído para a morte de Marchione são as temperaturas extremas no sul da Europa, especialmente em Palermo, na ilha da Sicília. Com temperaturas superiores a 40ºC no exterior, as temperaturas no interior do elevador e a falta de água terão dificultado ainda mais a sobrevivência da mulher.

