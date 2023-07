Vida Selvagem: Os ataques mais violentos em zoológicos! - Zoológicos: não são exatamente o lugar que a gente vai para ver animais selvagens se comportando mal. No entanto, às vezes, a natureza segue seu curso, ou um terrível acidente acontece. Foi exatamente o que aconteceu no Zoológico de San Diego no dia 12 de abril de 2021. Uma víbora africana mordeu um especialista em cuidados com a vida selvagem que cuidava da cobra venenosa. "Embora o Zoológico de San Diego cuide de uma série de répteis venenosos, incidentes como este são muito raros e a cobra foi contida o tempo todo sem risco de fuga", disse o porta-voz do Zoológico, Andrew James, em uma declaração ao Union-Tribune. O funcionário foi imediatamente levado ao hospital para avaliação e atendimento médico. De fato, ataques em jardins zoológicos não são muito comuns, embora vários eventos de alto nível tenham acontecido nos últimos anos. Afinal, não é porque estão presos que esses animais deixam de ser selvagens. Dê uma olhada nesta galeria para descobrir os ataques mais violentos em zoológicos de todos os tempos!

