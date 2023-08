Passageiro está desaparecido após cair de navio cruzeiro em Singapura

Na segunda-feira, um passageiro de um navio da empresa Royal Caribbean caiu de um cruzeiro ao largo do Estreito de Singapura, o que levou as autoridades locais a realizar uma operação de resgate.

De acordo com a Autoridade Marítima e Portuária de Singapura, o passageiro caiu da borda do cruzeiro 'Spectrum of the Seas' por volta das 7h50 de segunda-feira. No entanto, não foi especificado quando seu desaparecimento foi notado.

O cruzeiro estava prestes a chegar a Singapura e ancorou após o incidente, mas às 16h30 seguiu viagem conforme planejado em sua rota original.

As autoridades solicitaram que as embarcações civis permanecessem atentas a qualquer pessoa desaparecida no Estreito de Singapura, que separa o território continental de Singapura e os arquipélagos mais a noroeste da Indonésia.

A identidade do passageiro não foi divulgada.

De acordo com uma associação internacional de linhas de cruzeiro, citada pela CBS News, entre 2009 e 2019 houve 212 casos de passageiros caindo no mar, dos quais 170 resultaram em mortes.

O incidente mais recente registrado pela associação ocorreu no início de julho, quando um passageiro caiu na costa da Flórida. Anteriormente, no final de maio, um homem de 35 anos caiu ao largo da costa de Jacksonville, também no estado norte-americano da Flórida.

Leia Também: Rússia contorna sanções e importa produtos civis e militares proibidos