Biden e Trump empatam na disputa pela presidência dos EUA, diz pesquisa

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Pesquisa divulgada nesta terça-feira (1º) pelo jornal norte-americano The New York Times mostra o atual presidente dos EUA, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump empatados para a disputa de 2024.

No levantamento, feito em parceria com o Siena College, tanto o democrata quanto o republicano aparecem com 43% das intenções de voto cada.

Outros 14% ouvidos pela pesquisa disseram que não vão votar em nenhum dos dois candidatos citados. Porém, o jornal ressalta que um número significativo desse grupo deve votar em um dos postulantes.

A pesquisa também questionou os entrevistados sobre as acusações na Justiça contra Trump. O estudo mostra que 51% acreditam que o ex-presidente cometeu crimes federais, enquanto outros 53% acham que ele ameaçou a democracia.

Entre os que não pretendem votar em nenhum dos dois candidatos, 63% acreditam que Trump cometeu crime federal, enquanto 59% acham que o republicano ameaçou a democracia nos EUA.

A pesquisa ouviu 1.329 eleitores por telefone entre 23 e 27 de julho. A margem de erro é de 3,67 pontos percentuais para mais ou para menos.