Menino de 5 anos se afoga em piscina 1h após chegar ao resort com os pais

Um pai devastado prestou homenagem ao seu filho de cinco anos após uma tragédia ocorrida em um resort de férias em Newquay, na Cornualha, Inglaterra, na segunda-feira. Robin Caliskan, junto com seus pais, Ferzane e Cemal Caliskan, e seu irmão de seis meses, Renas, chegou ao resort de férias Atlantic Reach e, depois de montar a tenda, foram aproveitar um mergulho na piscina.

Cemal, o pai, e Robin foram para a piscina principal enquanto Ferzane e o bebê Renas ficaram na piscina para bebês. O pai tirou fotos felizes da família antes que a tragédia acontecesse. Robin, ao pedir para ir ver a mãe e o irmão, teve dificuldades no trajeto entre as piscinas. Os pais, devido à "fraca iluminação" e "barreiras" no local, não perceberam imediatamente o que estava acontecendo.

Desolado, Cemal compartilhou a história com a mídia e fez um apelo emocionado para que outros pais estejam atentos e cuidadosos para evitar que uma tragédia semelhante aconteça a outras famílias.

O pai descreveu o pequeno Robin como uma criança amorosa que adorava abraços e era muito esperto, capaz de escrever com as duas mãos.

O resort, Atlantic Reach, expressou suas condolências à família e disse estar cooperando com as investigações conduzidas pela polícia de Devon e da Cornualha, em conjunto com o Conselho de Saúde e Segurança da Cornualha, para esclarecer as circunstâncias desta trágica morte.

Neste momento, a família está passando por um momento difícil e pede privacidade. A polícia está empenhada em investigar todas as circunstâncias relacionadas ao acidente.

