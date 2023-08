Cazaquistão: Incêndio em prédio obriga moradores a saltarem pelas janelas

Em um prédio de 16 andares no Cazaquistão, alguns moradores se viram forçados a pular das janelas de seus apartamentos para escapar de um incêndio. As chamas teriam se propagado devido à queima de fios elétricos no poço do elevador.

Algumas pessoas no jardim próximo ao prédio colocaram lençóis na tentativa de amortecer as quedas daqueles que, desesperados, não hesitaram em pular das janelas.

De acordo com o 20 minutos, surpreendentemente, não houve vítimas fatais como resultado dessa tragédia, graças a essa ação.

Alertamos que as imagens do momento podem ser perturbadoras para leitores mais sensíveis.

