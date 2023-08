Helicóptero dos bombeiros cai durante combate a fogo nos EUA

Um helicóptero pertencente aos bombeiros dos Estados Unidos sofreu um acidente no domingo no sul da Califórnia, enquanto estava envolvido no combate a um incêndio no condado de Riverside, conforme relatado pelas autoridades à Associated Press.

O porta-voz e capitão Richard Cordova revelou à mídia citada que o helicóptero estava operando sob o comando do Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia quando o incidente ocorreu.

O alerta sobre o acidente foi emitido por volta das 19h20, horário local, enquanto as equipes de resposta de emergência estavam combatendo um incêndio próximo à cidade de Cabazon, conforme comunicado pela autoridade policial do condado de Riverside no Twitter (agora X).

O porta-voz também informou que as causas do acidente ainda estão sob investigação, incluindo se outras aeronaves estiveram envolvidas no incidente.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o número de vítimas resultantes desse incidente.

At 7:20 pm, RSO deputies responded to the area of Pipeline Road and Apache Trail in #Cabazon reference an air emergency. 1 plane crashed at the location. The circs surrounding the crash are unknown at this time. The investigation is ongoing. All updates will be posted here. — Riverside County Sheriff (@RSO) August 7, 2023

Veja, através da publicação seguinte, algumas imagens ilustrativas do aparato policial causado pelo acidente:

#BREAKING: Two Firefighting helicopter has crashed in a mid air collision while fighting brush fire



#Cabazon | #California



Currently, there is a deadly incident in Cabazon, California that occurred this evening, where two firefighting helicopters collided in mid-air while… pic.twitter.com/t8kXt6VSy5 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 7, 2023

