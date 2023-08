Dono de fábrica no norte da Itália morre esmagado por rodas de queijo

Um homem de 75 anos, dono de uma fábrica de queijo em Romano di Lombardia, no norte da Itália, faleceu após ser atingido por várias rodas de queijo que caíram das prateleiras de forma acidental.

O acidente ocorreu durante a noite de domingo, e o corpo do homem foi encontrado sem vida na manhã de segunda-feira pelos bombeiros, de acordo com informações da Rai News.

As rodas de queijo Grana Padano, juntamente com as prateleiras que as sustentavam, caíram em sequência, criando um efeito dominó. Estima-se que cerca de 25 mil rodas de queijo desabaram em uma área de 2.000 metros quadrados.

As autoridades estão atualmente investigando as causas do incidente e também avaliando os possíveis prejuízos econômicos, que podem ser significativos.

Aproximadamente 20 bombeiros responderam ao incidente e levaram várias horas para localizar o corpo entre as rodas de queijo.

