Família faz batizado com 59 convidados e abandona restaurante sem pagar

As autoridades espanholas estão conduzindo uma investigação sobre uma suposta fraude ocorrida durante uma cerimônia de batizado em Cuarte de Huerva, na província de Zaragoza, Espanha.

O incidente foi relatado pelo proprietário de um local de eventos, que afirma que alguns clientes se recusaram a pagar uma fatura no valor de 3.535 euros, referente a um batizado que contou com a presença de 59 pessoas.

Conforme detalhado pelo empresário ao Heraldo de Aragón, o batizado ocorreu em 29 de abril, e durante o evento foram servidos menus especiais para 54 adultos e cinco crianças. Além disso, houve a inclusão de algumas bebidas que não estavam contempladas no pacote original, totalizando um montante de 3.525,20 euros (cerca de 19 mil reais).

O empresário apresentou a fatura no final da celebração, já nas primeiras horas da madrugada, e o casal se recusou a efetuar o pagamento. Diante da recusa, o empresário ameaçou chamar a polícia, o que resultou na fuga do casal.

O caso chegou aos tribunais, e a acusada apresentou uma versão diferente dos eventos. Segundo ela, já havia pago antecipadamente 3 mil euros - em notas de 50 - a um funcionário do local, embora não haja recibos para comprovar esse pagamento.

Alegou ainda que se recusou a pagar o restante valor devido à insatisfação com o serviço prestado. De acordo com sua versão, o proprietário do espaço não havia apresentado uma fatura, embora a mesma tenha sido entregue no mesmo dia à polícia, onde o empresário havia apresentado a queixa.

