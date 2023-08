EUA: Homem mata menina a tiro por estar irritado com barulho de patinete

Uma menina de 8 anos de Chicago que andava de patinete junto à casa da família foi morta com um tiro na cabeça por um homem que estava, segundo os vizinhos, chateado com o barulho.

"Simplesmente não fazia sentido. Nada disto fazia sentido", lamenta uma vizinha, Megan Kelley, ao Chicago Sun-Times. “Todos na comunidade diriam que são apenas crianças se divertindo", acrescenta.

O tiroteio aconteceu no sábado à tarde no bairro de Portage Park, em Chicago, Estados Unidos. A polícia esteve no prédio do suspeito no domingo, para recolher depoimentos.

"Antes de atirar, ele disse algo sobre eles serem muito barulhentos", disse ainda Kelley.

Após o tiro, o homem foi abordado pelo pai da menina e baleado durante uma luta, de acordo com um relatório da polícia.