Homem agride a enfermeira, arranca tubo de sala e inunda a emergência

Um homem norte-americano residente na Flórida, nos Estados Unidos, foi detido sob acusação de causar tumulto nas salas de emergência de um hospital após atacar uma enfermeira.

Conforme relatado pelas autoridades à Associated Press, o homem de 53 anos irrompeu abruptamente na sala de espera do North Collier Hospital, em Naples, Florida, no último sábado, agredindo um paciente e uma enfermeira.

Após ser conduzido por funcionários do hospital a uma sala para evitar perturbações a outros pacientes, ele se despiu e arrancou um tubo de água de alta pressão da parede.

A ação resultou na inundação das salas de emergência do hospital, acarretando prejuízos avaliados em dezenas de milhares de dólares.

As autoridades imobilizaram o homem com o uso de um taser, uma arma de eletrochoque, e ele foi detido sob custódia.

O suspeito agora enfrenta acusações de agressão agravada e quatro acusações de danos criminais.

Leia Também: Alemão é preso acusado de manter mulher em cárcere privado desde 2011