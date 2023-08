Dois cadáveres são encontrados junto a espingarda em casa na Espanha

A Guarda Civil está conduzindo uma investigação sobre a morte de duas pessoas, cujos corpos foram descobertos em uma residência em Pozoblanco, Córdoba, na Espanha.

As vítimas são um homem e uma mulher, e foram encontradas próximas a uma espingarda, de acordo com informações do site 20 minutos.

O alerta de homicídio foi acionado na manhã desta terça-feira, por volta das 8h30.

A Guarda Civil está empenhada em investigar a fim de determinar a causa do crime.

