Deixa a filha de 4 anos sozinha em casa para sair à noite e acaba detida

As autoridades da Polícia Nacional e da Polícia Local de Elche, na Espanha, prenderam uma mulher de 34 anos que deixou sua filha de 4 anos sozinha em casa.

De acordo com as autoridades, a mulher teria trancado a criança em casa enquanto ela dormia, para comemorar seu aniversário com seu companheiro, conforme relatado pelo jornal ABC.

Os vizinhos, preocupados, alertaram as autoridades, alegando que essa não seria a primeira vez que a mulher deixava sua filha sozinha em casa.

Por volta das 6h00 de sábado (5h00 no horário de Portugal continental), a polícia foi chamada quando a menina estava na varanda do apartamento pedindo ajuda aos vizinhos.

"Por favor, me ajudem, estou sozinha, estou com medo e minha mãe não está em casa", gritava a criança quando as autoridades chegaram ao apartamento, mas não conseguiram entrar, já que a mulher havia trancado a porta à chave.

Inicialmente, a polícia localizou o companheiro da mulher, que foi até o apartamento e abriu a porta. Somente depois puderam localizar a mulher quando ela retornou ao local. Em um primeiro momento, os depoimentos foram contraditórios, mas ela acabou admitindo ter deixado a criança sozinha em sua cama para sair à noite.

A menina foi levada para o Centro de Recepção e Acolhimento de Menores em Alicante, onde o processo de adoção por outra família será iniciado, uma vez que nem a mãe nem outra pessoa da família ofereciam "garantias" de segurança.

Leia Também: Menina de 10 anos com leucemia realiza sonho e se 'casa' antes de morrer