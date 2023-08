Aterrorizado, jovem sobrevive quase dois dias no mar nos EUA

Imagens da Guarda Costeira dos EUA mostram resgate de jovem após quase 2 dias nas águas da Flórida.

Um rapaz de 25 anos, identificado como Charles Gregory, foi resgatado após passar quase 48 horas à deriva nas águas da Flórida. Ele tinha saído em um barco de pequeno porte por volta das 4h da manhã de sexta-feira, mas enfrentou problemas quando uma onda atingiu a embarcação, fazendo-o cair ao mar.

Apesar de conseguir voltar ao barco, o jovem teve que lutar pela sua sobrevivência durante o período em que ficou à deriva. Ele manteve o barco à tona, chegando a retirar o motor da embarcação para isso. Durante esse tempo, enfrentou picadas de águas-vivas e até avistou tubarões.

O pai de Charles, Raymond Gregory, relatou à CNN que seu filho estava aterrorizado e que durante essas horas lutou para sobreviver, além de ter refletido muito sobre sua vida e fé.

As autoridades conseguiram localizar a pequena embarcação a cerca de 20 quilômetros da costa da cidade de St. Augustine, de onde o jovem havia partido.

O vídeo compartilhado pela Guarda Costeira mostra o dramático momento do resgate e também revela que a proa do barco estava submersa.

O pai mencionou que as noites foram as piores, devido ao vento gelado e às queimaduras solares adquiridas durante o dia.

Atualmente, o jovem está em casa, em processo de recuperação, ainda exausto e desidratado.

O pai concluiu a história com uma mensagem de perseverança: "No final do dia, a moral da história é: 'Nunca desista'".

Veja o momento do resgate na galeria acima.

