Homem morre de insolação durante viagem para espalhar as cinzas do pai

Um homem norte-americano do Texas, cujo corpo foi encontrado na semana passada no Parque Nacional dos Arcos, no Utah, EUA, teria falecido de insolação durante uma viagem para espalhar as cinzas de seu pai.

James Bernard Hendricks, de 66 anos, teria ficado desorientado devido às altas temperaturas, desidratação e altitude elevada, conforme relatou sua irmã, Ruth Hendricks Bough, à Associated Press.

Os guardas florestais localizaram o veículo de Hendricks no estacionamento de uma trilha depois de ele ter sido reportado como desaparecido na manhã de 1 de agosto.

O corpo de Hendricks foi encontrado próximo à trilha, fora do percurso, e sua garrafa de água estava vazia, relatou Ruth.

Conforme a irmã, o homem havia parado no Utah durante sua viagem pelo Oeste até a região da Serra Nevada para espalhar as cinzas de seu pai.

"Ele era querido por inúmeras pessoas por ser uma pessoa excepcionalmente gentil e doce que fazia amizades facilmente. Agora todas essas pessoas estão de luto. Foi um choque terrível", comentou Ruth.

O Serviço Nacional de Parques e as autoridades do Condado de Grand estão conduzindo uma investigação sobre a morte.

O Parque Nacional dos Arcos, situado em um deserto de alta altitude ao norte de Moab, Utah, é famoso por seus arcos naturais de arenito. Na tarde anterior ao desaparecimento de Hendricks, as temperaturas excederam 32ºC.

