Dona abandona cão em aeroporto dos EUA por não poder levá-lo no avião

Uma mulher abandonou seu bulldog francês de sete anos em um estacionamento do Aeroporto de Pittsburgh na sexta-feira, após ser informada de que não poderia levá-lo consigo no avião para suas férias.

A mulher, cuja identidade não foi revelada, estava prestes a embarcar em seu voo no Aeroporto Internacional de Pittsburgh, nos Estados Unidos, quando um membro da equipe de bordo a informou que ela não poderia embarcar sem uma caixa de transporte adequada para o bulldog francês.

A dona tentou persuadir os funcionários da companhia aérea a emitir um bilhete de embarque para o cão, alegando ser um animal de apoio, porém, não obteve sucesso.

Assim, ao invés de desistir da viagem, ela optou por deixar o animal para trás, conforme relatado pelo Departamento de Polícia de Allegheny.

A polícia localizou o cão dentro de um carrinho próximo ao estacionamento do aeroporto. Através do microchip do animal, foi possível identificar a proprietária, e o cão foi levado para um Centro de Animais para receber os devidos cuidados.

Além de enfrentar uma série de acusações, a dona do bulldog francês também poderá ser multada em mil dólares pela conduta, como indicado pelo New York Post.



