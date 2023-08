Aposta única vence loteria nos EUA e recebe prêmio de R$ 7,7 bilhões

Um único bilhete acertou o prêmio estimado em US$ 1,58 bilhão (cerca de R$ 7,75 bilhões) na loteria Mega Millions nos Estados Unidos na noite de terça-feira (8). A aposta foi realizada no estado da Flórida, de acordo com a organização responsável pelo sorteio.

O sortudo ganhador do prêmio terá a escolha entre receber o pagamento em 29 parcelas anuais ou optar por um montante único. Caso opte pela segunda alternativa, receberá um valor menor de US$ 783,3 milhões (R$ 3,8 bilhões).

Esse prêmio bilionário acumulou após 31 sorteios consecutivos. As chances de acertar todos os números são de uma em 302,6 milhões.

O último vencedor do grande prêmio da Mega Millions foi em abril, embora o valor máximo naquela época fosse de US$ 20 milhões.

Para conquistar o prêmio na Mega Millions, é necessário acertar cinco números das bolas brancas, que variam de 1 a 70, além de um número extra da bola amarela, que varia de 1 a 25.

No sorteio desta quarta-feira, dois apostadores receberam US$ 7 milhões cada por acertarem os cinco números das bolas brancas.

