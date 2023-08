Homem rouba carro com mãe e filhas dentro e abusa da mulher

Na cidade de Bernal, província de Buenos Aires, um jovem de 22 anos foi capturado após roubar um veículo na tarde de segunda-feira. O carro continha uma mãe e suas filhas menores, todas submetidas a um sequestro. Infelizmente, o suspeito também abusou sexualmente da mulher.

As vítimas tinham 41, 10 e 9 anos.

De acordo com informações da agência Télam, reportadas pelo Todo Notícias, o homem teria perpetrado o abuso contra a mulher, enquanto as meninas foram colocadas sobre o teto do carro.

Após receber o alerta sobre o incidente, a polícia iniciou uma operação para localizar o indivíduo e o veículo em questão.

O automóvel foi encontrado pouco tempo depois. Ao perceber a aproximação dos agentes, o homem tentou escapar, mas sua fuga foi rapidamente interrompida pelas autoridades.

As três vítimas foram resgatadas com vida e o agressor foi detido.

No tribunal, o suspeito se recusou a prestar depoimento e agora enfrenta acusações de tentativa de roubo, abuso sexual e privação de liberdade.

