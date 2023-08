Cão faz birra e se joga no chão para evitar caminhar. Veja o vídeo

Um cão da raça golden retriever se tornou uma sensação nas redes sociais depois de fazer uma cena na rua, deixando seu dono à beira de um colapso nervoso. O motivo? O cão simplesmente se recusou a andar mais, alegando estar cansado.

Nas imagens, podemos ver o cãozinho decidindo, por conta própria, que não vai mais continuar andando no meio da rua. Apesar dos esforços do dono para persuadi-lo a seguir em frente, o cão faz tudo o que pode para impedir essa continuação, de acordo com o jornal Excelsior.

Apesar dos esforços do dono, eles são em vão. Mesmo puxando a coleira, nada faz o cãozinho ceder. Sem opções, o dono toma uma decisão drástica.

Ele pega o cão no colo e o carrega até o carro, onde o coloca dentro. Dessa forma, ele põe fim à "batalha" da melhor maneira possível - pelo menos para o cão.

O vídeo, que você pode assistir na galeria de imagens acima, se tornou viral, acumulando milhões de visualizações e reações.

