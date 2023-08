Aeronave pousa em estrada na hora pico e causa caos no trânsito

Uma aeronave pousou, na tarde desta quinta-feira (10), numa movimentada estrada britânica. Não se sabe o que está na origem do incidente apenas que durante cerca de duas horas o incidente causou várias filas de trânsito.

O incidente aconteceu na A40 Golden Valley Bypass, em Gloucestershire, pouco depois das 18h.

A chegada inesperada do avião - que conseguiu pousar na faixa central - fez com que o trânsito ficasse bloqueado em ambas as direções enquanto os serviços de emergência respondiam ao incidente. No local estiveram a polícia, os bombeiros e uma equipe responsável pelas autoestradas do país.

Went by it on bus, was one of the last to be let by. Looks like everyone is ok- with minimal damage to the plane pic.twitter.com/JeiIUqfdrj