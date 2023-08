Homem mata 'ex' ao vivo no Instagram e outras duas pessoas em fuga

Um homem matou a ex-mulher, esta sexta-feira (11), e transmitiu o crime ao vivo na rede social Instagram, na cidade de Gradacac, na Bósnia e Herzegovina. Segundo a agência de notícias The Associated Press (AP), após cometer o crime, o suspeito colocou-se em fuga e matou outras duas pessoas, antes de colocar fim à própria vida.

Em comunicado, a polícia da cidade de Tuzla afirmou que o homem feriu ainda três pessoas antes de "cometer suicídio depois de ser localizado e antes de ser detido". A violência do crime está a chocando o país, que ainda recupera de uma guerra sangrenta que ocorreu na década de 1990.

Segundo a procuradoria, depois de matar a ex-mulher, o homem foi para as ruas de Gradacac com uma arma de fogo e matou a tiro um homem e o filho. Depois feriu um agente da polícia, um homem e uma mulher.

Na rede social Facebook, Nermin Niksic, o primeiro-ministro da Bósnia, afirmou não ter palavras para "descrever o que aconteceu". "O assassino acabou por tirar a sua própria vida, mas ninguém pode trazer de volta a vida das vítimas", escreveu.

De acordo com a imprensa bósnia, não são conhecidos os motivos dos crimes, mas a ex-mulher já tinha denunciado as ameaças e agressões do suspeito, que tinha antecedentes criminais.

O homem, identificado como Nermin Sulejmanovic, residente em Gradacac, publicou um vídeo esta manhã no Instagram, onde afirmou que os espectadores iriam assistir a um homicídio ao vivo. Ainda segundo a imprensa bósnia, o vídeo - entretanto retirado do Instagram - mostra o homem baleando a ex-mulher na testa.

No total, de acordo com a polícia, o vídeo foi visualizado por mais de 12 mil pessoas e contou com mensagens de apoio. A polícia já garantiu que irá interrogar as pessoas que interagiram com o suspeito durante a transmissão do vídeo e que as mesmas podem enfrentar consequências legais.

