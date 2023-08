Torre Eiffel é esvaziada em Paris após alerta de bomba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos mais famosos pontos turísticos do mundo, a torre Eiffel foi esvaziada no início da tarde deste sábado (12) por causa de um alerta de bomba. Os três andares e o pátio do monumento de Paris, na França, foram isolados, de acordo com a mídia local.

"É um procedimento padrão neste tipo de situação, mas raro", afirmou o porta-voz da empresa que faz a gestão da torre, segundo o jornal Le Figaro. A retirada dos visitantes começou às 12h e foi finalizada pouco depois das 13h30, de acordo com a imprensa.

