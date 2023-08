Autoridades e locais resgataram cavalo que tinha caído à água nos EUA

Elementos do departamento do Xerife do condado de Fresno, nos Estados Unidos, acompanhados por populares, resgataram um cavalo que tinha caído na água no Kings River.

De nome Bailey, "o equídeo escorregou num barranco ao longo do Kings River e rolou até à água", conta a polícia numa publicação nas redes sociais, revelando ter sido chamada pelo dono do animal.

"Enquanto esperava a chegada de alguns agentes numa embarcação, o grupo trabalhou para manter a cabeça de Bailey acima da água. Estava presa em algum arame, o que a impedia de se libertar", lê-se na nota informativa.

Uma vez no local, os dois agentes que chegaram numa embarcação procederam a cortar o arame, permitindo ao animal libertar-se.

"É seguro dizer que foi necessário algum trabalho de equipe e muitos cavalos de potência para cumprir a missão", concluem os polícias, compartilhando um vídeo do momento.

Pode ver esse vídeo acima.

