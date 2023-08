Incêndio em prédio na França causa três mortos e três feridos graves

"Temos três pessoas que morreram, três gravemente feridas", e 18 que ou apresentam ferimentos leves ou estiveram apenas envolvidas no incidente, disse Jean-Christophe Demarte, comandante do corpo de bombeiros da cidade, aos jornalistas em Grasse.

O incêndio deflagrou por volta das 03h00 da madrugada de domingo num edifício residencial de cinco andares no centro histórico de Grasse.

Segundo a rádio FranceInfo, foram mobilizados 50 bombeiros e as operações de emergência estavam quase concluídas esta manhã, com os bombeiros a concentrarem-se na proteção da parte do edifício que foi tomado pelas chamas.

Os edifícios circundantes não foram afetados, disse Demarte, mas foram evacuados por precaução.

A origem do incêndio ainda não é conhecida.

