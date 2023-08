Médico diz que dores de peito eram 'ansiedade' e mulher acaba por morrer

Uma mulher de 31 anos morreu, no último dia 2 de agosto, vítima de um ataque cardíaco, em Lancashire, Inglaterra. Cerca de uma semana antes do enfarte, tinha-se queixado ao seu médico de dores do peito, que o homem diagnosticou como sendo apenas dores relacionadas com a ansiedade.

O fatídico ataque cardíaco ocorreu a 24 de julho, à noite, obrigando os médicos a colocá-la em suporte básico de vida durante uma semana. No fim desse período, acabaram por desligar as máquinas, porque o seu cérebro tinha estado privado de oxigênio durante demasiado tempo, conforme conta o jornal Liverpool Echo.

"Tinha colesterol alto e foi ao médico com dores no peito. Disseram-lhe que era ansiedade e foi por isso que não identificaram o problema cardíaco. O coração parou durante 40 minutos. Foi o seu companheiro que iniciou as manobras de reanimação, a ambulância veio, mas foi para o hospital em suporte de vida", disse ao mesmo jornal a irmã da vítima.

"Teve outro enfarte no hospital e conseguiram resolver o problema, tinha uma artéria bloqueada, mas ficou tanto tempo naquele estado que o cérebro ficou demasiado privado de oxigênio. Fizeram exames, mas disseram que ela não ia acordar e desligaram as máquinas", lamentou a mulher.

