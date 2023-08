Polícia usa taser para parar homem nu e italiano acaba morrendo

Um homem de 35 anos com transtornos mentais morreu, este domingo (13), depois de ser parado pelas autoridades de Chieti, em Itália, com um taser, enquanto corria nu em uma via pública.

De acordo com o La Repubblica, as causas da morte ainda estão sendo investigadas.

O que se sabe até agora é que o homem estava tendo, supostamente, um surto psicótico. As autoridades mandaram-no parar e ele ainda deu uma cabeçada num carro.

Como forma de cessar tal comportamento, os polícias utilizaram um taser e chamaram uma equipe médica de emergência que, posteriormente, o sedou. Quando já estava sendo transportado de ambulância para o hospital, o italiano morreu.

As autoridades aguardam agora o resultado da autópsia para saber as causas da morte.

Segundo o mesmo jornal, os carabinieri foram chamados depois de várias pessoas temerem pela segurança do homem. Além de estar visivelmente alterado, ele teria se automutilado.