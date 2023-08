Chuvas intensas inundam aeroporto na Alemanha e 70 voos são cancelados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Intensas chuvas sobre a Alemanha alagaram as pistas do Aeroporto de Frankfurt, o maior do país, provocando atraso e cancelamento de dezenas de voos.

Cerca de 70 voos foram cancelados devido às chuvas intensas, segundo informou o site do Aeroporto de Frankfurt.

Mais de 23 voos programados foram desviados para outros aeroportos devido às condições alagadas, informou a Deutsche Welle. Estima-se que mais de mil passageiros foram afetados pelos cancelamentos e atrasos.

Grandes quantidades de água se acumularam nas pistas, resultando em atrasos e passageiros retidos em aviões pousados.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a situação do aeroporto, com aviões estacionados em uma área alagada, que mais parecia um rio.

O serviço meteorológico alemão emitiu um alerta de tempestades para o estado de Hesse, onde o aeroporto está localizado, segundo apurou a EuroNews.

Chuvas intensas, ventos fortes e raios causaram várias ocorrências atendidas pelos bombeiros na região.

Entre as 20h e 23h, foram registrados até 60 litros de chuva por metro quadrado em algumas áreas. Mais de 25.000 raios foram registrados em uma hora, segundo a emissora Hessische Rundfunk.

Ventos de até 81 km/h foram registrados em Griesheim, com velocidades de 71 km/h em Offenbach. As manobras em solo foram paralisadas por mais de duas horas no aeroporto.