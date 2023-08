Homem-Aranha? Recluso consegue fugir de 5.º andar de hospital com lençóis

Um recluso, que ganhou a fama de 'Homem-Aranha' após fugir de um hospital de Manhattan, Nova York, com recurso a lençóis, continua em fuga.

As autoridades confirmaram, esta quarta-feira, que Yenchun Chen, de 44 anos, continua em paradeiro incerto, uma semana depois de fugir, na tarde de 9 de agosto, segundo noticia o New York Post.

O homem conseguiu fugir à polícia, descendo pelo lado de fora do hospital, com lençóis amarrados, após sair por uma janela do quinto andar. Depois, entrou num táxi e desapareceu. Tudo isto aconteceu quando o recluso deveria estar tomando banho.

O foragido, que mede 1,80m e pesa mais de 100 quilos, foi procurado pelas autoridades, mas sem sucesso até ao momento.

O New York Post escreve que Yenchun Chen tinha sido preso no último dia 31 de julho e foi hospitalizado no dia 4 de agosto devido a um problema cardíaco.

A polícia continua pedindo às pessoas que contactem as autoridades caso tenham informações sobre o paradeiro do homem, que tem olhos castanhos, cabelos pretos e tatuagens no braço e mão esquerdos.