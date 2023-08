Menino de 3 anos morre após cair na hélice de um barco nos EUA

Uma criança, de apenas três anos, morreu, no domingo, depois de cair de um barco e ser atingida por uma hélice, durante uma viagem de família no Utah, nos Estados Unidos.

De acordo com o departamento de parques estaduais, citado pelo New York Post, o menino, Walter Greer, passava o dia com a família, numa barragem do Echo State Park, quando o incidente trágico aconteceu.

"Depois de cair, Greer foi atingido pela hélice na parte de trás do barco", revelou.

A família ficou "devastada" e lembra que Walter "era um menino de três anos feliz" e "com uma grande personalidade", segundo descreve um texto compartilhado numa página de doações criada na plataforma GoFundMe.

"Ele amava o Homem-Aranha, caminhões, botas e trens e estava animado para começar a pré-escola", acrescenta ainda.

O incidente está ainda sob investigação, apesar de estar descartada a hipótese de crime.